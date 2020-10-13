Популярна українська виконавиця Настя Каменських похвалилася розкішною фігурою в облягаючому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Скільки разів ви хотіли змінити своє життя? ✨ Скільки разів перед сном обіцяли собі, що вранці все буде інакше? І скільки разів ви дійсно починали жити і діяти по-новому? 🤔 Життя дивовижне і кожен день ми можемо її пізнавати 😍пізнавати себе. Ставати краще! Робити світ навколо себе краще!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Каменських позує в облягаючих штанях і ТОПі, ефектно демонструючи розкішну фігуру.

"Кожен день хочу вас бачити«,» красуня«,» красотуличка«,» Ну ось, майку до верх ногами одягла«,« ви шикарна 🔥 🔥 🔥 але ця міміка на кожному фото«,» божественна«," скрізь у тебе ці привабливі теми висючки за які хочеться потягнути. І чорний трикутничок теж чудовий!

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На фото Настя позувала в шортиках, білому топі і сорочці. Образ Каменських доповнила великими сережками у вухах. Красуня стояла біля входу в будинок і підняла руки вгору. На другому кадрі співачка вже відчинила сорочку і задерла одну ніжку, роблячи фото більш спокусливим.

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