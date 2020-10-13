Популярная украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась роскошной фигурой в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сколько раз вы хотели изменить свою жизнь? ✨ Сколько раз перед сном обещали себе, что утром все будет иначе? И сколько раз вы действительно начинали жить и действовать по-новому? 🤔 Жизнь удивительная и каждый день мы можем ее познавать 😍Познавать себя. Становиться лучше! Делать мир вокруг себя лучше!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Каменских позирует в облегающих штанах и топе, эффектно демонстрируя роскошную фигуру.

«Каждый день хочу вас видеть», «красотка», «красотуличка», «Ну вот, майку к верх ногами одела», «вы шикарная 🔥🔥🔥 но эта мимика на каждом фото«, «божественная», «Везде у тебя эти заманчивые темы висючки за которые хочется потянуть. И черный треугольничек тоже великолепный!

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На фото Настя позировала в шортиках, белом топе и рубашке. Образ Каменских дополнила большими серьгами в ушах. Красотка стояла у входа в дом и подняла руки вверх. На втором кадре певица уже распахнула рубашку и задрала одну ножку, делая фото более соблазнительным.

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