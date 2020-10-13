Українська модель Альона Омович, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою в наряді без штанів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на першому знімку модель позує сидячи в піджаку і ботфортах, ефектно присівши в кадр і розставивши ноги. Доповнювали образ моделі маленька сумочка і окуляри.
На іншій фотографії Омович позує в тому ж вбранні, але вже стоячи. Через те, що красуня була напівбоком, в кадр потрапили розкішні груди знаменитості. На це звернули увагу її шанувальники.
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"Ах, бабка моя», «вау, красуня», «Малятко, ти божественна у всьому», «чоботи офігенні», «крута», «здається, я закохався», "дуже круто виглядаєш", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що київська модель Олена Омович здивувала фігурою під час примірки білизни.
Олена продовжує епатувати свою аудиторію не тільки знімками на своїй сторінці в Instagram, але ще і множинними рекламними фото на сторінці магазинів. Так як модель представляє цілі колекції одягу, вона постійно знімається в нових образах. А щоб привертати увагу і до себе заодно, Олена нерідко позує без білизни й показує пірсинг на бюсті.
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