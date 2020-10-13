Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, удивила фигурой во время примерки белья
Алена продолжает эпатировать свою аудиторию не только снимками на своей странице в Инстаграм, но еще и множественными рекламными фото на странице магазинов. Так как модель представляет целые коллекции одежды, она постоянно снимается в новых образах. А чтобы привлекать внимание и к себе заодно, Алена нередко позирует без белья и показывает пирсинг на бюсте.
Этот раз не был исключением, на странице магазина, с которым работает Алена, появилось фото с девушкой и трендовым бельем. Так, Алена позировала в модном белье с необычными лямками, расстегнутыми джинсами и в тонком белом гольфе, сквозь который просвечивалась ее грудь.
Фанаты сразу же ответили:
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«Алена твое тело такое идеальное 😮🔥😮; Идеальная Пэ прямо сейчас с тобой Богиня 🔥; Какая прелестница, прими нас😎🤣; зачем же так открыто😍; Без конца один соблазн❣️; Горячие ноги; Всегда такая роскошная, совсем не боится показать большее💫💫; Великолепный вид 🌹; О м г 😍😍😍, так жарко; Только красивые глазки!; Люблю это❤️❤️😘Бедра для младенцев, идеальные ...; Так невероятно красиво и жарко; Новый закос под Джоли и сексуальность 🇫🇷🇫🇷🇫🇷💋💋💋».
Ранее мы также писали, что Омович после нескольких пластических операций сделала себе бюст шестого размера, а также регулярно пользуется филлерами для лица – подкалывает губы, скулы и придает форму лицу в целом. Благодаря соляриям кожа девушки всегда загорелая, даже в холодную погоду. Поэтому фото на яхте сразу не осталось без внимания.
Модель надела короткий топ на шнуровке сзади, а также черные штаны, которые намеренно приспустила с бедер. Примечательно, что девушка для изюминки кадра также приподняла лямки белого белья, слишком сильно то натянув практически до талии.
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