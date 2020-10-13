Телеведуча, володарка титулу "Міс-Україна 2016" дружина відомого мандрівника Дмитра Комарова, Олександра Кучеренко, розкрила, які стосунки у неї з чоловіком

Зірка дала інтерв'ю, відповівши на різні питання, які торкнулися і теми особистого життя.

Перш за все модель зізналася, що карантин дав можливість довше поспілкуватися з чоловіком, який був завжди в роз'їздах. Пара дивилася разом фільми, влаштовувала романтичні вечері, а честь річниці весілля влаштували домашню вечірку, пишуть Факти.

Однак, варто відзначити, що під час карантину збільшилася кількість розлучень. Кучеренко впевнена, у кожної пари є непорозуміння і головне - не накопичувати негатив. Якщо пари будуть вирішувати проблему разом, вислухавши і прийнявши думки один одного, то жити було б легше.

Також Олександра намагається робити дружину приємне, наприклад на минулий день народження зірка подарувала Комарову Політ на повітряній кулі. На жаль, цього року через Китайський вірус довелося відкласти подібні розваги, але подружжя відсвяткувало день народження в Одесі. Дмитро був радий квиткам на літак.

Наприкінці Олександра зізналася, що не відчуває різницю у віці (Комарову 37 років, а Кучеренко - 22 роки).

"Чим більше часу проводиш з людиною, тим більше звикаєшся з його характером, звичками, уподобаннями. У тому числі перестаєш помічати будь - яку різницю і просто стаєш з ним одним цілим", - зазначила модель.

Нагадаємо, Олександра Кучеренко показала фігуру в строгому чорному костюмі з декольте, доповнити який вирішила ефектним мереживом і невеликою сумочкою з сережками.

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