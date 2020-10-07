Ведущий передачи «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров покорил милым домашним фото со своей женой Александрой Кучеренко

Снимком ведущий поделился в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке супруги позируют на диване в милых кигуруми с пандами. При этом жена трогательно приобнимает мужа и они вдвоем счастливо улыбаются.

Комаров также опубликовал еще одну фотографию, на которой он кормит настоящую панду.

«Панда. Символ Китая. Нарядились с Александрой к премьере выпуска про панд, который выйдет сегодня в 22-45 на 1+1. А вы знали, что все панды в мире принадлежат Китаю? Даже рожденные за его пределами. Что за убийство панды в Китае - смертная казнь. И что купить панду сегодня, даже в зоопарк, невозможно - только взять в аренду. 1 год - 1 миллион долларов США», - написал ведущий в подписи к фото.

Его подписчики тут же принялись комментировать пост.

«Красивая пара», «Димон, ну ты красава, можешь поклонников удивить новыми снимками», «Ух ты, какие вы миленькие», «Два пандусика», «Такие милахи», «Дмитрий, ваша супруга, очень красивая, но её портит красная помада», «Дмитрий вот смотрю на Вас и восхищаюсь Вашими человеческими качествами и талантом. Будьте счастливы!», - пишут люди.

Напомним, 37-летний Комаров из "Світ навиворіт" ошеломил заявлением из больницы: "Жалею, что...".

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