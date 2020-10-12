Украинская телеведущая Александра Кучеренко, которая является женой Дмитрия Комарова из шоу «Мир наизнанку», похвасталась красотой в строгом образе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Сегодня на Всеукраинском бизнес-премии презентую наш проект Корпоративное Наставничество, который помогает подросткам, которые выпускаются из интернатов, найти себя во взрослой жизни и достичь профессиональных успехов…» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что для торжественного мероприятия Кучеренко выбрала строгий черный костюм с декольте, дополнить который решила эффектным кружевом и небольшой сумочкой с серьгами.
«Какая вы красивая», «мои поздравления, красотка», «огонь образ», «шикарная», «роскошная», «что сказать – красотка», «умничка, Саша! Вдохновляешь», - пишут ее поклонники.
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До этого мы рассказывали, что украинская ведущая и жена Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко рассказала о трудностях на работе
Кучеренко написала, что ради новых съемок ей пришлось два дня мокнуть под дождем.
Она также опубликовала свое новое фото. На нем Кучеренко позирует в стильном образе с ярко-красными штанами, свободным кожаным жакетом и оригинальными ботинками.
Напомним, пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".
Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» с красоткой-женой покорили милым преображением.
Также Politeka писала, что красавицу-жену Комарова застукали на встрече с другим, есть повод ревновать.