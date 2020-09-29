Cупруга телеведущего Дмитрия Комарова, молодая модель Александра Кучеренко очаровала роскошным видом и заговорила о другом мужчине

Она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" яркое фото из Киева, на котором показалась в обтягивающих коричневых штанах, бирюзовом пиджаке, а также в белых туфлях и топе, пишет Politeka.net. Распущенные волосы красотка свесила через плечо.

Александра Кучеренко запечатлена на фоне Мариинского дворца в украинской столице. В описании она призналась, что в тот момент ждала встречи с известным политиком.

"Стою, жду нового героя проекта # 33за3. Которого называют одним из самых стильных мужчин в украинской политике. Никогда не догадаетесь, кто это! А завтра в эфире - мое интервью с @siriy_ua", - отметила ведущая.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились внешностью модели и попытались угадать, о ком же она обмолвилась в публикации:

"Какая красивая 😍"; "Шикарна 👌👌👌👌👌"; "Не делайте этого, политики, кагорта лжецов, люди Вас не стоят))"; "Шикарная"; "Принцесса"; "Прекрасный вид, прекрасная улыбка"; "Вы красотка".

Ранее Дмитрий Комаров в рамках шоу "Мир наизнанку" оставил анкету на рынке и попытался найти себе жену в Китае под видом холостяка. Ведущий рассказал о таком эксперименте, разместив в микроблоге фото в традиционном китайском костюме.

Напомним, горячая жена Комарова огорошила откровением о Кошевом и показала, на что они способны рядом.

Как сообщала Politeka, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" огорошил новым видео, Тина Кароль не сдержалась.

Также Politeka писала, что сочная жена Комарова задрала платье, ослепив нежной красотой: «Божье творение»