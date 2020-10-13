Телеведущая, обладательница титула «Мисс-Украина 2016» супруга известного путешественника Дмитрия Комарова, Александра Кучеренко, раскрыла, какие отношения у нее с супругом

Звезда дала интервью, ответив на разные вопросы, которые коснулись и темы личной жизни.

Прежде всего модель призналась, что карантин дал возможность подольше пообщаться с мужем, который был всегда в разъездах. Пара смотрела вместе фильмы, устраивала романтические ужины, а честь годовщины свадьбы устроили домашнюю вечеринку, пишут Факты.

Однако, стоит отметить, что во время карантина увеличилось количество разводов. Кучеренко уверена, у каждой пары есть недопонимания и главное - не накапливать негатив. Если пары будут решать проблему вместе, выслушав и приняв мнения друг друга, то жить было бы легче.

Также Александра старается делать супругу приятное, например на прошлый день рождения звезда подарила Комарову полет на воздушном шаре. К сожалению, в этом году из-за китайского вируса пришлось отложить подобные развлечения, но супруги отпраздновали день рождения в Одессе. Дмитрий был рад билетам на самолет.

В конце Александра призналась, что не чувствует разницу в возрасте (Комарову 37 лет, а Кучеренко - 22 года).

"Чем больше времени проводишь с человеком, тем больше свыкаешься с его характером, привычками, предпочтениями. В том числе перестаешь замечать любую разницу и просто становишься с ним одним целым", - отметила модель.

Напомним, Александра Кучеренко показала фигуру в строгом черном костюме с декольте, дополнить который решила эффектным кружевом и небольшой сумочкой с серьгами.

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