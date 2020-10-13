Відома співачка Наташа Корольова після скандалу зі зрадами чоловіка Тарзана, гнівно звернулася до своїх кривдників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Інтернет зробив доступним практично будь-кого, і артисти втратили загадковість. І чомусь багато людей вирішили, що їм дозволено, сховавшись за невиразними аватарками, безкарно вихлюпувати на нас весь свій життєвий негатив. Яка принадність! Сидячи вдома за чашкою чаю, можна за пару хвилин вторгнутися в особисті кордони кого завгодно. Зайти, не знімаючи брудного взуття. Плюнути, крикнути і гордо піти. Соцмережа-це, по суті, будинок з відкритими навстіж дверима», - йдеться в повідомленні.

Королева також нагадала своїм недоброзичливцям, що культурні люди себе так вести не будуть.

"Культурна людина, прийшовши в гості, не робить зауваження господарям, вірно? Це непристойно. Але в просторі Інтернету багато втрачають людську подобу......» - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що шанувальники були здивовані такими словами знаменитості, хоча багато хто з них стали на її бік.

"Це страшно-писати таке. Але я вас підтримую. Нехай у вас все буде добре", " Ну так не треба всім двері відкривати. Немає сторінки в інсті-немає проблем", " змінив.....на жаль! А тепер боїться втратити. Шкода його....",- пишуть вони.

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