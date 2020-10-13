Звезда Наташа Королева откровенно призналась, сколько у нее было мужчин в жизни

Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак после громкого скандала с изменами Тарзана.

По словам Королевой, у нее были "взрослые" отношения только с Сергеем Глушко и Игорем Николаевым, с которым она тоже была в браке.

«И я очень рада, что в моей жизни было только двое мужчин — Игорь Николаев и Серега», - добавила она в общении с Ксенией Собчак.

Популярная певица не сомневается, что поклонники могут усомниться в ее словах, ведь считают ее "бабой-огнем", а рассказы про двух мужчин в жизни могут назвать "чушью".

Она также предположила, что скоро в эфире российских ток-шоу может объявится некий мужчина, который за деньги скажет, что крутил роман с Наташей Королевой.

«Но я никого не буду убеждать, хотите — верьте, хотите — нет», - добавила она и призналась, что искренне завидует Ксении Собчак и ее разгульному образу жизни.

Ранее Наташа Королева рассказала, как ее сын Архип отреагировал на измены Тарзана.

По словам звезды, они с Тарзаном долгое время скрывали от сына Архипа, что отец "ходит налево". Но откровенный разговор с наследником все же состоялся, и инициировала его сама Наташа Королева.

Звезда также осознала, что эту ситуацию с Сергеем Глушко они смогут решить, поскольку Архип не осуждает своего отца.

«Его легкость в этом снизила градус ситуации. Он мне сказал: "Слушай, ты же знаешь, что правда — одна. Мы эту правду своей семьей знаем. Дальше переубеждать кого-то смысла нет"», — добавила она.

Напомним, что Тарзан загремел в реанимацию после откровений об изменах Королевой

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