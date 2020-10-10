Певица Наташа Королева пытается отвлечься от скандала, в который вляпался ее муж Тарзан

Так, российская звезда решилась на омоложение после того, как ей изменил Сергей Глушко с двумя девицами.

Соответствующие кадры Королева опубликовала в Instagram Stories.

Судя по снимкам, Наташа Королева отправилась к профессиональному косметологу, где она сделала ряд процедур, направленных на омоложение.

Популярная певица начала процедуры с живота, после чего стартовали манипуляции с лицом. Как признается Наташа Королева, она не хочет лишать себя "живой" мимики, поэтому у косметолога отказалась от ботокса и филлеров.

Не исключено, что Наташа Королева решила "привести себя в порядок" после скандала и измен со стороны ее супруга Сергея Глушко.

Ранее мы сообщали о том, что в сентябре СМИ распространили слухи о том, что якобы Тарзан изменял Наташе Королевой. Более того, журналисты назвали имя любовницы, которой оказалась некая Анастасия Шульженко.

Через какое-то время Сергей Глушко записал видеообращение, в котором признал, что изменил своей жене Наташе Королевой с двумя девушками.

Он заявил, что эти девушки якобы им воспользовались и после произошедшего украли из их жилья драгоценные вещи. Тарзан также пригрозил им уголовной ответственностью.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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