Певица Наташа Королева планирует подать в суд на российского телеведущего Андрея Малахова, который освещал ее историю в эфире скандального шоу
Недавно Королева дала интервью Ксении Собчак, в котором подробно обсудила скандал с изменами Тарзана. После интервью певица написала благодарственный пост, в котором упомянула также Андрея Малахова.
«Дружище мой Андрюша Малахов! Спасибо тебе что не предал, спасибо за твою поддержку и понимание, спасибо всей твоей команде что человеческие ценности в приоритете!», - отметила Королева у себя в Инстаграм.
Впрочем, Королева поторопилась с выводами, ведь буквально через пару дней в эфир вышла программа Малахова с любовницей Тарзана, актрисой Анастасией Шульженко. Как отмечает издание «7 Дней.ру», супруги были в шоке из-за этой ситуации, потому что певица на него якобы молилась.
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«Наташа в ярости, она на этого Андрея молилась последние дни, говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас… даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать… Она даже заявила, что хочет подать на него в суд», - рассказал друг семьи.
Отметим, что скандал с изменами Тарзана не утихает. В деле появляются все новые и новые подробности, которые обсуждаются в ток-шоу.
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