Известная певица Наташа Королева после скандала с изменами мужа Тарзана, гневно обратилась к своим обидчикам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Интернет сделал доступным практически любого, и артисты потеряли загадочность. И почему­то многие люди решили, что им позволено, спрятавшись за невнятными аватарками, безнаказанно выплескивать на нас весь свой жизненный негатив. Какая прелесть! Сидя дома за чашкой чая, можно за пару минут вторгнуться в личные границы кого угодно. Зайти, не снимая грязной обуви. Плюнуть, крикнуть и гордо удалиться. Соцсеть — это, по сути, дом с открытыми настежь дверями», - говорится в сообщении.

Королева также напомнила своим недоброжелателям, что культурные люди себя так вести не будут.

«Культурный человек, придя в гости, не делает замечания хозяевам, верно? Это неприлично. Но в пространстве Интернета многие теряют человеческий облик......» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что поклонники были удивлены такими словами знаменитости, хотя многие из них стали на ее сторону.

«Это страшно – писать такое. Но я вас поддерживаю. Пусть у вас все будет хорошо», «Ну так не надо всем двери открывать. Нет странички в инсте- нет проблем», «изменил.....к сожалению! А теперь боится потерять. Жалко его....», – пишут они.

Напомним, что Тарзан загремел в реанимацию после откровений об изменах Королевой

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