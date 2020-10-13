Известная певица Наташа Королева после скандала с изменами мужа Тарзана, гневно обратилась к своим обидчикам
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Интернет сделал доступным практически любого, и артисты потеряли загадочность. И почемуто многие люди решили, что им позволено, спрятавшись за невнятными аватарками, безнаказанно выплескивать на нас весь свой жизненный негатив. Какая прелесть! Сидя дома за чашкой чая, можно за пару минут вторгнуться в личные границы кого угодно. Зайти, не снимая грязной обуви. Плюнуть, крикнуть и гордо удалиться. Соцсеть — это, по сути, дом с открытыми настежь дверями», - говорится в сообщении.
Королева также напомнила своим недоброжелателям, что культурные люди себя так вести не будут.
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«Культурный человек, придя в гости, не делает замечания хозяевам, верно? Это неприлично. Но в пространстве Интернета многие теряют человеческий облик......» - говорится в тексте сообщения.
Уточним, что поклонники были удивлены такими словами знаменитости, хотя многие из них стали на ее сторону.
«Это страшно – писать такое. Но я вас поддерживаю. Пусть у вас все будет хорошо», «Ну так не надо всем двери открывать. Нет странички в инсте- нет проблем», «изменил.....к сожалению! А теперь боится потерять. Жалко его....», – пишут они.
Напомним, что Тарзан загремел в реанимацию после откровений об изменах Королевой
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