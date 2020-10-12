Российский шоумен Тарзан, муж певицы Наташи Королевой оказался в больнице после того, как рассказал об изменах
Как передает Politeka.net, кадры, на которых Сергей Глушко (настоящее имя) лежит в палате под капельницей, показали в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Кроме того, их продемонстрировала в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак" (для просмотра ролика скрольте страницу до конца).
"Смотрите, чем закончилась первая встреча Собчак и Глушко. Сам Сергей попал в реанимацию и несколько дней провел в больнице. Сдали нервы", - отметили в "Прямом эфире".
На снимке можно заметить, как мужчина, похожий на Тарзана, лежит на больничной койке с закрытыми глазами и стерильной маской на лице. В программе утверждают, что фото сделала Наташа Королева. Ни певица, ни ее муж пока никак не прокомментировали эту информацию.
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Ранее друг семейства рассказал российским СМИ, что Наташа Королева сильно разозлилась на Андрей Малахова, которого не так давно сердечно благодарила за поддержку:
"Говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас… даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать… Она даже заявила, что хочет подать на него в суд".
Накануне Сергей Глушко действительно дал интервью Ксении Собчак, и ей же "исповедовалась" Наташа Королева. Супруги рассказали, что не будут разводиться, несмотря на такой скандал - Тарзан просто был использован мошенницами.
Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой
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