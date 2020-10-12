Российский шоумен Тарзан, муж певицы Наташи Королевой оказался в больнице после того, как рассказал об изменах

Как передает Politeka.net, кадры, на которых Сергей Глушко (настоящее имя) лежит в палате под капельницей, показали в программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Кроме того, их продемонстрировала в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак" (для просмотра ролика скрольте страницу до конца).

"Смотрите, чем закончилась первая встреча Собчак и Глушко. Сам Сергей попал в реанимацию и несколько дней провел в больнице. Сдали нервы", - отметили в "Прямом эфире".

На снимке можно заметить, как мужчина, похожий на Тарзана, лежит на больничной койке с закрытыми глазами и стерильной маской на лице. В программе утверждают, что фото сделала Наташа Королева. Ни певица, ни ее муж пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее друг семейства рассказал российским СМИ, что Наташа Королева сильно разозлилась на Андрей Малахова, которого не так давно сердечно благодарила за поддержку:

"Говорила, какой он потрясающий друг, а сейчас… даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать… Она даже заявила, что хочет подать на него в суд".

Накануне Сергей Глушко действительно дал интервью Ксении Собчак, и ей же "исповедовалась" Наташа Королева. Супруги рассказали, что не будут разводиться, несмотря на такой скандал - Тарзан просто был использован мошенницами.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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