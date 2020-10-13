Популярна модель Емілі Ратаковскі похвалилася розкішним виглядом, вбравшись в одну футболку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель позує в одній футболці, загадково дивлячись в кадр. При цьому сам одяг з принтом, де виділено «правосуддя для всіх». На задньому фоні видно вдома.

Уточнимо, що кадри ніяк не були підписані, а шанувальники лише активно лайкали кадри з кумиром, хоча й хочеться сказати "Так й хочеться до тебе".

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Модель звикла до підвищеної уваги через свою зовнішність, тому не боїться показати зайве на публіці або критики в мережі. Знаменитість щоразу отримує кілька сотень позитивних коментарів після того, як опублікує фото.

Тому всі її знімки схожі в одному-Емілі показує своє тіло і робить на ньому незмінний акцент. Дівчина пишається стрункістю, адже це її родзинка на подіумі, що викликає заздрість серед багатьох. І це притому, що модель не любить спорт і не відмовляє собі в алкоголі і фаст-фуді. Їй досить багато рухатися і проводити детокс-організму.

На домашньому фото Емілі продемонструвала, що знаходиться у відмінній формі, має таку ж підтягнуту фігуру і жаркий вигляд. Для більшої спокусливості вона навіть задерла кофтинку.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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