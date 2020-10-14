Курс валют в Україні 14 жовтня задасть нищівного удару по гривні, яка перестане навіть чинити опір

Про це повідомляють у Нацбанку України, передає Politeka.

Так, долар зі старту на міжбанку буквально "злетить до небес". Купюра з Бенджаміном Франкліном обійдеться на 6,83 грн дорожче. До середини минулого дня Долар вже підскочив до 6,54 грн, але на цьому вирішив не зупинятися.

Євро також не залишиться осторонь, подорожчавши на 5,37 грн.

Курс валют 14 жовтня:

100 доларів – 2831,64 грн

100 євро - 3339,35 грн.

Російський рубль також трохи підскочить в ціні: 3,6701 грн за десять російських рублів.

До цього ми розповідали, чи вплине надходження наступного траншу від МВФ на курс валют в Україні, відповів глава Міністерства фінансів.

Так, Сергій Марченко розповів, як поведуть себе гривня і долар до кінця цього року.

За словами міністра, курс долара в наступні кілька місяців сильно не зміниться. Однак можливі певні коливання.

"Тобто будуть певні коливання. Зараз у нас є девальваційний тренд. Він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом тих чи інших факторів. Знову ж таки, щоб усі зрозуміли, ключове завдання-обсяги цих коливань. Якщо це коливання плюс-мінус 10%, то це нормально", - зазначив Марченко.

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