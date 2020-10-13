Повлияет ли поступление следующего транша от МВФ на курс валют в Украине, ответил глава Министерства финансов

Так, Сергей Марченко в интервью thepage.ua раскрыл, как поведут себя гривна и доллар до конца этого года.

По словам министра, курс доллара в следующие несколько месяцев сильно не изменится. Однако возможны определенные колебания.

"То есть будут определенные колебания. Сейчас у нас есть девальвационный тренд. Он может быстро измениться на ревальвационный под влиянием тех или иных факторов. Опять же, чтобы все поняли, ключевая задача - объемы этих колебаний. Если это колебания плюс-минус 10%, то это нормально", - отметил Марченко.

Он также подчеркнул, что не видит оснований для курса по 30 гривен и последующих проблем с МВФ. Марченко акцентировал внимание, что транш - это один из факторов, влияющих на курс валют, но отнюдь не основной. Кроме денежных вливаний из Фонда, на ситуацию в обменниках влияют экспорт-импорт, приток и утечка валюты из страны, инвестиции и т.д.

Ранее мы сообщали, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара при условии введения нового жесткого карантина, который вполне возможен, учитыва рост количества заболеваемых в последние недели.

Однако, все же ситуация не будет такой радикальной как в марте-апреле.

Если тогда из-за паники курс доллара вырос с 24,7 до 28,1 грн/$, и ситуацию не спасли даже около $2 млрд, которые Нацбанк влил на рынок.

То сейчас, как уверяют эксперты, такой паники не будет, поэтому курс доллара не будет расти после анонсирования новых жестких мер. Более того, карантин может кардинально развернуть американскую валюту, сделав упор на укреплении гривны.

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