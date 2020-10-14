Погода в Україні 13 жовтня проявить небувале нахабство, грозові дощі атакують з новою силою

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру, передає Politeka.

Так, на західній частині країни будуть сильні дощі з грозою. Особливо сильно це відчують жителі Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської областей. Повітря буде в районі 10-14 градусів вдень і близько 7-9 за Цельсієм вночі.

На півночі дощів не передбачається. Повітря буде в районі 17-21 градуса зі знаком «плюс». У темний час доби ж синоптики прогнозують похолодання до 11-13 градусів.

У центральній частині країни також без опадів. Повітря прогріється до 15-24 градусів тепла. А ось вночі, прогнозують в Укргідрометцентрі, буде від 11 до 14 градусів вище нуля.

На півдні схожа ситуація: 18-22 тепла і хмарність. Вночі ж, стверджують синоптики, показник впаде до 11-14 градусів.

Українцям на сході варто очікувати комфортних 22-24 градусів тепла і сонця. Вночі синоптики прогнозують від 9 до 13 градусів тепла.

У Києві та передмісті сьогодні очікується тепла погода без опадів. Стовпчик термометра покаже від 19 до 21 градусів, а вночі близько 11-13 тепла.

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