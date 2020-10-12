Кому не повезет

Завтра, 13 октября, Украина станет одной из самых теплых стран Европы

Об этом в своем Facebook рассказала авторитетный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в большинстве регионов будет тепло и без осадков, а днем температура воздуха составит от +20 до +24 градусов.

"Дожди пройдут в западной части Украины, подойдет циклон Gizela, вечером осадки усилятся, немного затронут также под конец дня Одесщину. А в большинстве областей будет преобладать сухая погода", - отметила Диденко в новом прогнозе погоды.

В столице дожди маловероятны, а днем столбики термометров поднимутся до отметки в +20.

"В Киеве завтра-самый теплый день с дальнейшей синоптической перспективы, до +20 градусов. Ветерок, правда, может задувать порывистый, юго-восточного направления. Дожди в столице маловероятны", - продолжила авторитетный синоптик.

Она также предупредила о существенном похолодании, которое атакует Украину уже на выходных.

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По прогнозам синоптиков, к 16-17 октября в Украине будет тепло, температура воздуха составит до +23 на юге, до 20 градусов на севере. В западных регионах будет немного прохладнее, до 18-19 градусов.

А приход похолодания запланирован на 16 октября, и первыми оно коснется западных регионов. Заморозки возможны в Киевской, Житомирской и Сумской областях, а в Карпатах синоптики ожидают снег.

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