Погода в Украине 13 октября проявит небывалую наглость, грозовые дожди атакуют с новой силой

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра, передает Politeka.

Так, на западной части страны будут сильные дожди с грозой. Особенно сильно это почувствуют жители Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской областей. Воздух будет в районе 10-14 градусов днем и около 7-9 по Цельсию ночью.

На севере дождей не предвидится. Воздух будет в районе 17-21 градуса со знаком «плюс». В темное время суток же синоптики прогнозируют похолодание до 11-13 градусов.

В центральной части страны также без осадков. Воздух прогреется до 15-24 градусов тепла. А вот ночью, прогнозируют в Укргидрометцентре, будет от 11 до 14 градусов выше нуля.

На юге похожая ситуация: 18-22 тепла и облачность. Ночью же, утверждают синоптики, показатель упадет до 11-14 градусов.

Украинцам на востоке стоит ожидать комфортных 22-24 градусов тепла и солнца. Ночью синоптики прогнозируют от 9 до 13 градусов тепла.

В Киеве и пригороде сегодня ожидается теплая погода без осадков. Столбик термометра покажет от 19 до 21 градусов, а ночью около 11-13 тепла.

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