32-річна російська актриса Христина Асмус похвалилася кадрами зі спеціального показу фільму " китобій"

Христина звикла бути в центрі обговорень і критики. Після скандальних зйомок у фільмі» Текст", А також розлучення з Гаріком Харламовим, актриса раз у раз опиняється під хвилею хейта і насмішок. Тепер зірку обговорюють за участь у новому фільмі, прем'єру якого вона нещодавно відвідала.

Спеціальний показ пройшов для запрошених гостей, серед яких були і колеги Христини. Актриса приміряла стильний корсет-топ з довгим рукавом і чорні штани з високою посадкою.

"Спасибі всім за шикарний вечір!!! 🌪 Геніально пройшов спец. показ фільму "китобій"! 🤩 Читаю ваші відгуки про кіно, дивлюся сторіс і тааааак добре!!! ❤️ Фільм» китобій " вже в кіно!!!!! ☝ 🏻 🍿 Щирий, пристрасний, чесний, світлий, зворушливий, важливий, великий фільм!!!!! 🌟 Фільм, завдяки якому ви точно будете пишатися російським кінематографом! 🎞 Ідіть в кіно, дивіться і діліться враженнями! ✍ 🏻 » ,- написала Христина.

Ось як реагують в мережі:

«Відмінний спосіб))🔥; Незрівнянно, костюмчик сидить 🔥; Яка гарна 😍😊; Обожнюю 😍; Блуза вогонь 👍🔥🔥🔥; принцесссаа😍😍😍; Красива і стильно супер ❤️❤️❤️; Ти нещадна, коли ошатна🔥😂; Я ще не дивився фільм, але назва жахає; Лялечка❤️; Краще б з Харламовим у гусара знялася ))))😅; але наряд, звичайно, на любителя...; Красуня❤️�🔥🔥�».

До цього ми писали, що зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорному топі з глибоким декольте і в'язаній бежевій капелюшку.

Блондинка продемонструвала спокусливі "лінії" бюста, неприкриті тканиною. При цьому Асмус грайливо вхопила зубами стиглий виноград, гроно якого тримала в руці.

У підписі до фото актриса розповіла, що їде з Сочі додому півтори доби. На подив, примхлива Христина зізналася, що їй подобається поїздка:

"Ці поїздки завжди-мої рідкісні вихідні ☺ ️ 🤟 🏻 і можливість виспатися, повчити Тексти, почитати сценарії і договори, на які завжди катастрофічно немає часу. І навіть кайф, що немає зв'язку 📵 я реально відпочиваю. Зараз, наприклад, їду в якомусь старовинному поїзді позаминулого століття (на який, звичайно, без сліз не поглянеш 🙈), але навіть в цьому є якась романтика...",- поділилася Асмус.

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