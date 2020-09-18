Кристина Асмус рассказала о своей гордости

Об этом артистка написала на своей странице в Инстаграм и опубликовала фото.

Асмус рассказала о выходе в прокат фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, в котором она снялась в довольно откровенных сценах.

Асмус рассказала, что фильм создавался почти 10 лет и снимался на Чукотке с непрофессиональными актерами (главных героев режиссер нашел в интернате).

«Тонкий, глубокий, страстный, трогательный, сильный фильм, недавно ставший триумфатором на Венецианском кинофестивале, вчера посмотрел российский зритель в рамках @kinotavr_31 ☄️ А с 8 октября вы уже сможете увидеть его все!!!!! 🌪 Уууууух, как круто!!!!! @philipp_yuryev , невероятно горжусь!!!!! 👏🏻», - написала артистка.

На фото она позирует рядом со сценаристом и режиссером картины.

По сюжету фильма, 15-летний чукотский парень Леша открывает для себя интернет, где влюбляется в девушку из видеочата. Бросив все, он решается пуститься в плавание по бурлящим водам Берингова пролива, ради встречи с любимой.

Девушку и сыграла Кристина Асмус.

Напомним, что скандальную Кристину Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».

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