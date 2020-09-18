Скандальная российская актриса Кристина Асмус в очередной раз ошеломила внешним видом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

На свежем фото знаменитость одета в строгий костюм, ее губы ярко накрашены, взгляд обращен мимо камеры. Обращает на себя внимание похорошевший вид звезды и посвежевшее лицо красотки.

Поклонники искупали Кристину в комплиментах, заявив, что ей очень идет новая стрижка. Некоторые спрашивают, как Гарик Харламов мог бросить такую красавицу, другие предлагают свои кандидатуры на роль нового мужа Кристины.

"Я бы женился на такой красотке👍👍 Очень красивая .как такую можно было бросит .ее на руках носить надо 🤩😍💣❤️ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 можете ведь когда захотите. 🔥🔥🔥 Как же Вам хорошо с такой стрижкой!езупречна!!! 💯💯💯 такая нежная😻 👍🏻 Богиня!) ♥️♥️♥️Очень красивая 😘", – пишут поклонники.

Politeka писала, что известная актриса Кристина Асмус показала новый образ для свежего проекта. На фото красотка позировала в больших сапогах, шортах и блузке в горошек. От Сапог до шорт у Асмус шли бретельки, как на пикантном эротическом белье. Образ Кристина дополнила стильной шапочкой, а волосы были распущены и красного цвета. Актриса стояла на фоне двери. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ох, только сейчас спокойно и полностью посмотрела нашу премьеру!!!! Хотя, нет, не спокойно...в некоторых местах ржала, как конь!))). Это, конечно, грандиозно!! Месяц съёмок нон-стоп под палящим солнцем, 1,5 тысячи участников(!), 200 человек группы, 16 камер, краны, коптеры, пиротехника, салют над городом в каждой серии", - написала звезда под фото.

Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».

Как сообщала Politeka, домашние фото Кристины Асмус из ванны вызвали фурор, Харламов будет в ярости: "Головой перестала думать".

Также Politeka писала, что поникшая Кристина Асмус рассказала о личном, заговорив о прощении: «Я груз на себе тяну…».