Известная актриса Кристина Асмус показала себя и рассказала о премьере

На фото красотка позировала в золотистом платье с открытыми плечами. Образ Кристина дополнила чокером на шее и черным поясом на талии. Можно сразу увидеть, что Асмус была без бюстгальтера. Волосы у красотки были распущены. Актриса решила в этот раз использовать яркий мейкап, который добавил луку осой соблазнительности. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уууууух!! Уже сегодня!!!!

2 серия шоу «Золото Геленджика»!!!!

Шоу, в котором участвуют не артисты, а простые зрители!!! И борются они за килограмм чистого золота!", - написала Асмус.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как интересно! Что за шоу? В чем суть?)", "Вы невероятная женщина. Как вы все успеваете", "таю от Ваших глаз", "Ой мама кто это, вся из сусального золота", "Ты главное золото".

Сообщалось, что заметно похорошевшая актриса Кристина Асмус окончательно оправилась после развода с Гариком Харламовым и вышла в свет.

Для публичного мероприятия артистка выбрала длинное платье ярко-голубого цвета с открытыми плечами, которое очень выгодно подчеркнуло ее точеную фигуру. Волосы ее были уложены красивыми локонами, а на лице Кристины сияла ослепительная улыбка.

Напомним, озорная Кристина Асмус между двух мужчин похвасталась своей гордостью

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