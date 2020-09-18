Кристина Асмус ввела в ступор многих после эффектного появления на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» в Сочи
Звезда нашумевшего фильма «Текст» на этот раз представляет картину «Китобой» Филиппа Юрьева, в которой засветилась в не менее откровенных сценах.
Асмус появилась на красной дорожке вышла в стильном черном костюме – бархатном жакете и атласных брюках. Актриса призналась, что чуть не опоздала на премьеру фильма.
«Ну и я как обычно - докрашивалась уже в машине, украшения надевала в лифте и по красной дорожке прям бежала на сцену 🤪🙈 Думаю, на всех кадрах СМИ буду с перекошенным лицом))», - написала артистка на своей странице в «Инстаграм», где и опубликовала фото.
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Однако, несмотря на все опасения, выглядела она замечательно, о чем и написали артистке в комментариях.
«Отлично выглядишь», «Костюм, действительно шикарный. Судя по Вашему виду, и не скажешь "докрашивалась уже в машине". Выглядите стильно, элегантно и со вкусом», «Кристина, ты красавица!!!», "Кристина, вы украшения красной дорожки", - пишут в Сети.
Напомним, в начале сентября Кристина Асмус заболела на съемках проекта «Золото Геленджика».
«Работа по 20 часов в день, диеты + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером и организм сказал «харэ», — рассказывала артистка на своей странице в Инстаграме.
Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».
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