Українська співачка Аліна Гросу викликала переполох в мережі прощальними словами, адресованими своєму колезі і другу, відомому режисерові
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівне фото, на якому постала у весільній сукні та фаті.
Знімок зроблений на зйомках її останнього кліпу "Голий король". В обнімку з Аліною позував режисер і оператор Діма Маніфест, який працював над цим кліпом.
З'ясувалося, що хлопець помер внаслідок захворювання (на сторінці Маніфесту в соцмережі Фейсбук пишуть про смертельну пухлину).
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Гросу зворушила теплими словами, попрощавшись з другом: "Діма..Дімочка Маніфест... Локомотив, генератор нереально крутих ідей, вічний двигун...шалено-шалено хороша, сонячна, добра людина...напевно, "Голий Король" - це одна з останніх твоїх безмежних, феєричних ідей, що втілилися в життя...і мені шалено боляче від цього... ти міг стільки всього ще зробити, стільки посмішок ще нам подарувати... серце розривається... Спочивай з миром 🙏 😢".
Користувачі кинулися коментувати:
"Шкода Дімку, дуже талановитий хлопець ((((Спочивай з миром 😣 🙌 ✨ "
"😭тільки не це"
"Шок.. вічна пам'ять 💔"
"Боже, а що сталося ? 😢"
"Який жах! Аліночка, співчуваю!😔"
"А що сталося ? Жах ("
Раніше ми повідомляли, Гросу після розлучення змінилася до невпізнання: співачку плутають з іншою відомою блондинкою - Тіною Кароль.
На новому фото Аліна полонила голлівудською посмішкою і стильним образом у світлому плащі.
«Прекрасна. Тут ти схожа на Тіну Кароль", "який шикарний колір волосся і як вам личить", "на секунду здалося, що це Тіна Кароль", "дуже красива", - відреагували користувачі.
Нагадавши, Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі:»схожа на Віру Брежнєву".
Також Politeka писала, що похмура Аліна Гросу сполохала відвертим зізнанням після розлучення: "я за ним...".