Українська співачка Аліна Гросу викликала переполох в мережі прощальними словами, адресованими своєму колезі і другу, відомому режисерові

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівне фото, на якому постала у весільній сукні та фаті.

Знімок зроблений на зйомках її останнього кліпу "Голий король". В обнімку з Аліною позував режисер і оператор Діма Маніфест, який працював над цим кліпом.

З'ясувалося, що хлопець помер внаслідок захворювання (на сторінці Маніфесту в соцмережі Фейсбук пишуть про смертельну пухлину).

Гросу зворушила теплими словами, попрощавшись з другом: "Діма..Дімочка Маніфест... Локомотив, генератор нереально крутих ідей, вічний двигун...шалено-шалено хороша, сонячна, добра людина...напевно, "Голий Король" - це одна з останніх твоїх безмежних, феєричних ідей, що втілилися в життя...і мені шалено боляче від цього... ти міг стільки всього ще зробити, стільки посмішок ще нам подарувати... серце розривається... Спочивай з миром 🙏 😢".

Користувачі кинулися коментувати:

"Шкода Дімку, дуже талановитий хлопець ((((Спочивай з миром 😣 🙌 ✨ "

"😭тільки не це"

"Шок.. вічна пам'ять 💔"

"Боже, а що сталося ? 😢"

"Який жах! Аліночка, співчуваю!😔"

"А що сталося ? Жах ("

Раніше ми повідомляли, Гросу після розлучення змінилася до невпізнання: співачку плутають з іншою відомою блондинкою - Тіною Кароль.

На новому фото Аліна полонила голлівудською посмішкою і стильним образом у світлому плащі.

«Прекрасна. Тут ти схожа на Тіну Кароль", "який шикарний колір волосся і як вам личить", "на секунду здалося, що це Тіна Кароль", "дуже красива", - відреагували користувачі.

Нагадавши, Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі:»схожа на Віру Брежнєву".

Також Politeka писала, що похмура Аліна Гросу сполохала відвертим зізнанням після розлучення: "я за ним...".