Популярная украинская певица Алина Гросу огорошила поклонников признанием, сделанным после развода с мужем
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Улыбчивая Алина😊 в не самый улыбчивый период жизни🙌🏽 Снимаем увлекательный детектив… 🎬 И на работе я счастлива❤️ Спасибо каналу… и невероятному продюсеру, человеку который лучше всех чувствует сценарии, сцены, невероятно разбираясь во взаимоотношениях людей - @balan_timkina за то, что подарили мне это новое приключение, где я могу полностью перевоплотиться, даже цветом волос🙌🏽 а ещё море эмоций и чувств...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Гросу позирует в белоснежном пальто и новой прической. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Галкин с лохматой шевелюрой растаял от заботы 7-летней дочки, Пугачева все сняла: "Лизонька какая умничка!"
Кравец из "Квартал 95" в легком платье без лифчика вызвала бурю эмоций: "Боже, какая..."
Фото первой свадьбы Пугачевой слили в сеть, Киркоров еще малыш, Галкин не родился: "Красивая пара"
Новый обвал в обменниках, НБУ озвучил свежий курс доллара: "Рухнул до..."
«Прекрасна. Здесь ты похожа на Тину Кароль», «какой шикарный цвет волос и как Вам идёт», «на секунду показалось, что это Тина Кароль», «очень красивая», - пишут они.
Как сообщалось до этого, недавно стало известно о разводе 25-летней звезды. Гросу откровенно рассказала подробности расставания. Так, в "Світському житті" певица вспомнила, как 22 декабря в 2019 году приехала с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. По ее словам, у Александра появилась другая женщина.
Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».
Как сообщала Politeka, чувственная Гросу выдала новые откровения после внезапного развода.
Также Politeka писала, что мрачная Алина Гросу всполошила откровенным признанием после развода: "Я за ним...".