Популярная украинская певица Алина Гросу огорошила поклонников признанием, сделанным после развода с мужем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Улыбчивая Алина😊 в не самый улыбчивый период жизни🙌🏽 Снимаем увлекательный детектив… 🎬 И на работе я счастлива❤️ Спасибо каналу… и невероятному продюсеру, человеку который лучше всех чувствует сценарии, сцены, невероятно разбираясь во взаимоотношениях людей - @balan_timkina за то, что подарили мне это новое приключение, где я могу полностью перевоплотиться, даже цветом волос🙌🏽 а ещё море эмоций и чувств...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Гросу позирует в белоснежном пальто и новой прической. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Прекрасна. Здесь ты похожа на Тину Кароль», «какой шикарный цвет волос и как Вам идёт», «на секунду показалось, что это Тина Кароль», «очень красивая», - пишут они.

Как сообщалось до этого, недавно стало известно о разводе 25-летней звезды. Гросу откровенно рассказала подробности расставания. Так, в "Світському житті" певица вспомнила, как 22 декабря в 2019 году приехала с концерта и услышала от любимого предложение пожить отдельно. По ее словам, у Александра появилась другая женщина.

Напомним, Гросу удивила резкой сменой имиджа после развода, кадры в новом образе: «Похожа на Веру Брежневу».

Как сообщала Politeka, чувственная Гросу выдала новые откровения после внезапного развода.

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