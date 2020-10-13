47-річна співачка Наташа Корольова дала нове інтерв'ю, в якому розкрила всю правду про коханку свого чоловіка

Так, кілька місяців тому стало відомо про зраду чоловіка Корольової Тарзана. 50-річний стриптизер "загуляв" з 28-річною маловідомою краснодарською актрисою Анастасією Шульженко. Скандал набирав обертів, а історія обростала новими деталями. Зокрема, зіркове подружжя звинуватило дівчину, яка побувала в їхній квартирі, в крадіжці коштовностей на 5 мільйонів рублів, заявивши, що зустріч була, мовляв, єдиною, і то Тарзана спеціально "опоїли", щоб підняти на темі хайп заради грошей.

Вагітна Шульженко, у свою чергу, заявила, що відносини з Сергієм Глушко (справжнє ім'я стриптизера, - ред.) у неї тривають близько півтора року, і артист обманює дружину, коли каже, що це була випадкова інтрижка.

Тепер же зізнання Корольової ставить все догори дном. Співачка розповіла в останньому інтерв'ю, що Шульженко повинна була стати не коханкою її чоловіка, а сурогатною матір'ю їх другої дитини, пишуть "Дни.ру".

До речі, Наташа ніколи не приховувала, що знову мріє стати матір'ю - особливо, після викидня, що стався кілька років тому.

"Не так давно я знову заїкнулася. "Слухайте, пацани, може, нам сурогатну маму залучити, поки є, що взяти у мене». Архип (18-річний син Наташі, - ред.) відразу сказав: «Не треба, я не хочу». Хоча він у свій час дуже хотів. А Серьога сказав: "Не знаю". Здається, треба онуків чекати", - ділилася своїми переживаннями артистка в одному з інтерв'ю.

Корольова зазначила, що якийсь час назад Шульженко сама підійшла до Глушка після виступу в "Тарзан-шоу" з пропозицією послуг в якості сурогатної матері.

"Мовляв, готова виносити дитину подружжю. У його телефоні вона так і записана:"Настя сурогат". Ця тема у нас з Сергієм не раз спливала, ми її активно вивчали і одного разу згадали про пропозицію", - розповіла Наташа Корольова.

Чомусь з Шульженко списалася не співачка, а Глушко. І тут дії актриси виявилися несподіваними. За словами артистки, вона стала з ним фліртувати і навіть "клеїтися". Але найбільш сенсаційним стало зізнання Наташі в тому, що саме з її подачі Анастасія й опинилася у них вдома. Причому не одна, а чомусь з подружкою.

Артистка припустила, що у Шульженко та її приятельки був уже план з отримання компромату, роздування скандалу і "монетизації" питання.

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