Алла Пугачова приголомшила видом в екстра короткому вбранні

Відповідне відео було опубліковано у фан-акаунті в Instagram, який присвячений російській Примадонні. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

У ролику Пугачова відображена в блакитній сукні-сорочці короткому спереду і довгому ззаду, а також в чорних панчохах, що підкреслюють стрункі ноги артистки. Образ доповнює чорний краватку.

"Не ходіть хлопчики ввечері одні. Небезпечно", - співає Примадонна.

Відзначимо, в мережі захоплюються тим, як молодо виглядає 71-річна легенда сцени.

"Легендарна!!!!Велика жінка Алла Пугачова!!!! Їй немає рівних і не буде!!!!!Здоров'я!!! Щастя безмірного!!!На многая-многая літа!!!!", "Прекрасна Алла Борисівна!!!", "Браво», «так тримати🔥 🔥 🔥», "Модна, шикарна жінка", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялося, що чоловік Алли Пугачової Максим Галкін здивував фанатів новим образом і переодягнувся в жінку.

Він зайнявся перевтіленням в гримерці, постав перед шанувальниками в жіночому одязі з яскравим макіяжем і пишним бюстом. У коментарях його порівняли з Вєркою Сердючкою, хоч він і виглядав більш жіночно.

Нагадаємо, що Галкін з кошлатою шевелюрою розтанув від турботи 7-річної дочки, Пугачова все зняла.

А ще Politeka писала, що унікальне фото Галкіна з Пугачовою в обнімку з донькою потрапило в мережу.

Також Politeka повідомляла, що маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила фото з батьком.