Алла Пугачова приголомшила видом в екстра короткому вбранні
Відповідне відео було опубліковано у фан-акаунті в Instagram, який присвячений російській Примадонні. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).
У ролику Пугачова відображена в блакитній сукні-сорочці короткому спереду і довгому ззаду, а також в чорних панчохах, що підкреслюють стрункі ноги артистки. Образ доповнює чорний краватку.
"Не ходіть хлопчики ввечері одні. Небезпечно", - співає Примадонна.
Відзначимо, в мережі захоплюються тим, як молодо виглядає 71-річна легенда сцени.
Ані Лорак вразила видом поруч з Каменських і сивим Потапом: "Кароліна сама..."
Українка з 13-м розміром грудей показала топ найбільш пристрасних декольте, засвітивши бюст у всіх ракурсах: "Вони прекрасні"
Дан Балан дав волю почуттям поруч з гарячою блондинкою, в мережі розкрили її ім'я: "Наш кудряш!"
Заморозки увірвуться в Україну: озвучено дату, після якої погода різко зміниться
"Легендарна!!!!Велика жінка Алла Пугачова!!!! Їй немає рівних і не буде!!!!!Здоров'я!!! Щастя безмірного!!!На многая-многая літа!!!!", "Прекрасна Алла Борисівна!!!", "Браво», «так тримати🔥 🔥 🔥», "Модна, шикарна жінка", - пишуть в коментарях.
Раніше повідомлялося, що чоловік Алли Пугачової Максим Галкін здивував фанатів новим образом і переодягнувся в жінку.
Він зайнявся перевтіленням в гримерці, постав перед шанувальниками в жіночому одязі з яскравим макіяжем і пишним бюстом. У коментарях його порівняли з Вєркою Сердючкою, хоч він і виглядав більш жіночно.
Нагадаємо, що Галкін з кошлатою шевелюрою розтанув від турботи 7-річної дочки, Пугачова все зняла.
А ще Politeka писала, що унікальне фото Галкіна з Пугачовою в обнімку з донькою потрапило в мережу.
Також Politeka повідомляла, що маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила фото з батьком.