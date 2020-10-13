Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", постала в стильному образі
Зірка нерідко дивує шанувальників своїми витівками і нарядами, пише Politeka.net. Цього разу телеведуча одягла стильну куртку з міхом на спині.
Івлєєва позувала біля дорогої машини, розкривши куртку і засвітивши пружний живіт в топіку. Її форми обтягнули тісні джинси, які і підкреслили красиві стегна. Також Настя була в шапці.
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Російська знаменитість на одному з кадрів скорчила
гримаску, а на іншому встала спиною до камери і показала малюнок у формі пики на хутрі.
За 10 хвилин пост зібрав майже 100 тисяч лайків і багато коментарів.
"Бандитка", " Мама вдома!!!", "Настю, завтра буде ЗБС?зачекалися!!", "Що за собака на тобі😂"," з Елджеєм одна посмішка на двох", " Ось це кішка, гармата гонка🏎 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", "шуба з домовика"," зловила краш"," на спині ілюстрація вогонь🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " вауууу❤️❤️"," Ламбо або Ферра", "😍 🔥 Ля яка"," де шапку таку взяла?",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Настя Івлєєва показала, як виглядає з бірюзовим кольором волосся.
Дружина Елджея з'явилася на одному фото, в представленому на фан-акаунті в абсолютно новому образі. При цьому не тільки колір волосся привертає увагу.
Раніше повідомлялося, що Настя Івлєєва продемонструвала струнку, підтягнуту фігуру в кремовому бікіні. Гаряча блондинка притулилася до стіни, випнувши сідниці і схопившись за ногу. Настя грайливо посміхнулася.
"Доброго ранку, штолє🤪", - підписала вона фото, чим порадувала своїх шанувальників.
Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі
А ще Politeka писала, що екс-коханець принизив Івлєєву з " Орла і решки"
Також Politeka повідомляла, що ридаюча Настя Івлєєва з "Орла і решки" звернулася за допомогою