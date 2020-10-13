Наступний транш Міжнародного валютного фонду Україна отримає в кінці 2020-початку 2021 року

Такий прогноз опублікували аналітики BofA Securities, передає "Інтерфакс-Україна". Відзначається, що українська влада і надалі підтверджує свою прихильність програмі співпраці з МВФ. Експерти переконані, що Україна, можливо, підходить до початку поступового вирішення проблем.

"Це може допомогти почати відновлювати довіру на ринку після отримання підтримки МВФ в кінці 2020 або на початку 2021", – йдеться в огляді.

Аналітики назвали причини відстрочки чергового траншу:

рівень дефіциту держбюджету на 2021 рік (6%), який перевищує очікування МВФ.

тиск на заступників голови НБУ Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба, які є єдиними заступниками голови Центробанку, кандидатури яких не вносив новообраний Кирило Шевченко.

побоювання МВФ щодо необхідної законодавчої бази НАБУ.

"Все це зробило затримку поточної програми МВФ досить очевидною і відомою ринку", – стверджують в BofA Securities.

Варто відзначити, що зараз в МВФ є питання до роботи українських антикорупційних органів і незадоволені обмеженням зарплат членам наглядових рад компаній.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає у вівторок, 13 жовтня, прес-служба Міністерство.

Згідно з повідомленням, у МВФ є питання по роботі українських антикорупційних органів і зарплатах членів наглядових рад.

Марченко запевнив, що влада України виконала завдання зі створення єдиних юридичних осіб, по роботі з кредитами, які не працюють, по ринку газу, а найближчим часом - за статутом НАК. Але, за словами міністра, у МВФ є питання по роботі антикорупційних органів, про обмеження заробітних плат наглядових рад. При цьому Марченко повідомив, що зараз ведуться переговори з МВФ, і деякі питання вирішуються.

"І на цьому етапі я не бачу ніяких проблем, щоб говорити категорично, що ми не в програмі", - зазначив глава Мінфіну.

Він також зазначив, що щодо обмеження зарплат членам наглядових рад, Радою прийнято рішення, яке дозволяє уряду самостійно визначати розміри заробітних плат і обмежень.

При цьому Марченко зазначив, що якщо Україна не отримає транш МВФ, в першу чергу можуть скоротити витрати на розвиток. Про це він заявив в інтерв'ю The Page.

"В першу чергу, на жаль, це витрати на розвиток. Я не думаю, що це стосуватиметься оборони і безпеки держави. Звичайно, не поріжуть освіту і медицину, тим більше, в період коронакризису", - зазначив міністр.

Разом з тим Марченко стверджує, що зарплати і пенсії все одно піднімуть.

"Це не стосується найбільш незахищених і чутливих категорій. Це стосується можливості розвитку. Не всі розуміють, що МВФ і кредити міжнародних організацій, інвестиції-це питання не для поточних потреб. Ми за ці кошти повинні забезпечити розвиток держави. Ці кошти ми трансформуємо в розвиток. Головне завдання трансформаційного механізму держави-це взяти кошти МВФ і створити умови для інвестицій і розвитку", - підкреслив Марченко.

Нагадаємо, урізання субсидій і зміна тарифів, з'явився несподіваний прогноз.

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на комуналку, українцям повідомили про важливе рішення.

Також Politeka писала про зростання тарифів в опалювальний сезон: українців протверезили новими розцінками.