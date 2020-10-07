Стало известно, когда в Украине может стартовать отопительный сезон

Об этом пишет Обозреватель.

Согласно законодательству, если среднесуточная температура на протяжении трех дней составит +8, то в Украине запустят отопительный сезон.

В среднем украинцы отдают за отопление примерно 70% от всех расходов на коммуналку. И уже в ноябре, когда бытовые потребители получат платежки за октябрь, придется потратить на энергоресурсы значительно больше.

Также в октябре стартует подорожание газа для населения, от которого будет зависеть конечный тариф отопления.

Эксперт Артем Копман предупреждает, что в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр, из-за чего пропорционально взлетят цены и на отопление.

"Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более чем 7 грн за кубометр", – добавил эксперт по энергетическим вопросам в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали, кто на самом деле решает, какие цифры будут в платежках за коммуналку.

Ответственность за высокие тарифы лежит именно на местных властях, поскольку именно они формируют и согласовывают тарифную сетку для бытовых потребителей.

По словам эксперта Сергея Быкова, перед местными выборами никто не решится на повышение тарифов для населения, поскольку это негативно отразится на рейтинге.

Политолог Николай Давидюк, в свою очередь, объяснил, что высокие тарифы на коммунальные услуги - простой способ наполнения местного бюджета за счет простых украинцев.

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