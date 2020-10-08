В Украине в ближайшее время обещают не повышать коммунальные тарифы

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает Politeka, ссылаясь на РБК-Украина.

Чиновник говорит, что на данный момент для этого просто нет оснований.

"Нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет. Есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом", - сказал Чернышов.

Также министр объяснил, как это должно выглядеть на практике.

"ОСМД должно инвестировать 30% собственных средств, 70% инвестируем мы (министерство, – Ред.). Это не кредит, это помощь. Для того чтобы его реализовать, нужна сплоченность жителей. Для многоквартирных домов это иногда трудно сделать, это требует лидерства и не очень высокого уровня патернализма в психологии жителей населенного пункта или дома", - объяснил Чернышов.

Ранее мы писали, что повышение тарифа на передачу электроэнергии почти на треть одобрил регулятор. Так, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с декабря этого года на 30% до 312,76 грн/МВт·ч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Такое решение было принято на заседании 7 октября. Далее его обнародуют для получения предложений для окончательного принятия.

При этом в обосновании к проекту отмечается, что комиссия не может поддержать предложение "Укрэнерго" о повышении уже с 1 ноября из-за порядка формирования тарифа, который предполагает 75 дней с момента подачи документов.

Одновременно в обосновании отмечено, что некомпенсированные средства в тарифе НЭК на протяжении ноября-декабря учтутся во время установления тарифов на следующий год.

Народные депутаты массово вносят поправки в проект закона о Госбюджете-2021, из-за чего принятие документа может затянуться. Так, уже внесено более пяти тысяч правок з на следующий год, сообщила в среду, 7 октября, в эфире одного из украинских телеканалов сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Кравчук считает, что Рада сможет собраться 20 октября на заседание для рассмотрения бюджета-2021 в первом чтении, несмотря на карантин из-за китайского вируса у депутатов. Сейчас, по ее словам, болеют 22 нардепа.

"Сейчас болеет, насколько я помню, 22 народных депутата в целом в Верховной раде и в нашей фракции - девять. К сожалению, вчера еще добавился еще один положительный тест у одного из моих коллег", - сказала "слуга народа".

Отметим, проект Бюджета на 2021 год предусматривает повышение пенсий. Так, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%.

В Госбюджете на следующий год предусмотрены финансы на увеличение окладов и зарплат работников образовательной сферы.

Так, согласно данным Министерства образования, в следующем году должностной оклад работника первого тарифного разряда изменится два раза: с 1 января он составит 2670 гривен, а с 1 июля - 2893 гривен (на 20 и 8,3% соответственно).

Уточняется, что в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования на реализацию постановления Кабмина, касающегося повышения зарплаты педагогов, правительство поручило Минобразования подготовить проект решения о приостановлении действия данного постановления до 31 декабря 2021 года.

Напомним, "можно остаться без субсидии": правила начисления помощи изменились, что надо успеть сделать.

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