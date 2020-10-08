Украинцев предупредили об изменении тарифов на коммуналку с началом отопительного сезона

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, в Украине с 1 августа заработал рынок газа, поэтому украинцы могут сами выбирать себе поставщиков топлива, у которых будут разные расценки.

Эксперт Егор Комов предупреждает, что уже перед Новым годом стоимость газа на рынке будет составлять 7 грн/кубометр. Это меньше, чем в прошлом году, но больше, чем сейчас платят украинцы.

"Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена", - раскрыл аналитик нюансы рынка.

Другие эксперты утверждают, что стоимость отопления для украинцев может ежемесячно меняться. Если цена на газ подскочит до 7 грн/кубометр, то тарифы на отопление могу вырасти на 10-15%.

Из-за подорожания коммуналки в правительстве рассматривают возможность урезания субсидий, при которой размер льгот будет считаться как разница между стоимостью коммуналки и обязательного платежа (определенный процент дохода семьи, который конкретный льготник может отдавать за услуги ЖКХ).

Если раньше семья из трех людей с доходом в 6 тысяч платила не больше 900 гривен за коммуналку, то по новым правилам им придется отдавать теперь 1200.

Но пока действует в Украине карантин, Минсоцполитики будет рассчитывать размер субсидий по старым правилам (с учетом 15% обязательного платежа), однако как только ограничения снимут, субсидии сразу же урежут.

Напомним, правила начисления помощи изменились, что надо успеть сделать.

Как сообщала Politeka, украинцев ждет новая платежка за коммуналку, документ уже в Раде

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