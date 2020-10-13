Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян влаштувала "солодку" фотосесію

Зірка, яка займається випуском своїх ліній косметики, парфумів і білизни, зуміла цього разу "зірвати дах" у своїх шанувальників, повідомляє Politeka.net.

Модель порадувала новими яскравими кадрами в сторіз Instagram. Тіло Кім красиво блищало, мабуть, від косметичних засобів. Шкіра прямо сяяла від світла, що не могло не привернути увагу.

Зірка була в срібних бікіні і лосинах, тканина яких була нещільною. Також модель одягла босоніжки на високих підборах і платформі, як у стриптезерок.

Кардашьян доповнила образ довгим волоссям русявого кольору. Ймовірно, це чергова перука з колекції знаменитості. А макіяж з рожевими тінями став відмінним яскравим акцентом.

На одному з кадрів зірка забралася на величезний торт - ідеальний десертик - ледь не впустивши бюст, що налився в крихітному купальнику. Груди стирчали з-під тканини і виглядали дуже спокусливо.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі адже в сторіз немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян опублікувала фото, на яких показала дітей і свого чоловіка, репера Каньє Уеста. Всі вони проводили час в одному із закладів і, ймовірно, готувалися до вечері.

Модель вибрала для свого виходу чорно-жовту сукню на тонких бретельках і з великим декольте.

Нагадаємо, Кім Кардашьян з'явилася в білизні бежевого кольору, яка не тільки підкреслила її форми, але і підтягнула тіло.

Зірка розташувалася біля дзеркал в досить провокаційній позі. Вона опустила сідниці і сперлася руками, і ногами об підлогу.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ: "ласий шматочок"