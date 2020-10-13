Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян устроила "сладкую" фотосессию 

Звезда, которая занимается выпуском своих линий косметики, духов и белья, сумела в этот раз "сорвать крышу" у своих поклонников, сообщает Politeka.net.

Модель порадовала новыми яркими кадрами в сториз Инстаграм. Тело Ким красиво блестело, видимо, от косметических средств. Кожа прямо сияла от света, что не могло не привлечь внимание. 

Звезда была в серебряных бикини и лосинах, ткань которых была неплотной. Также модель надела босоножки на высоких каблуках и платформе, как у стриптезерш. 

Кардашьян дополнила образ длинными волосами русого цвета. Вероятно, это очередной парик из коллекции знаменитости. А макияж с розовыми тенями стал отличным ярким акцентом. 

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На одном из кадров звезда забралась на большущий торт - идеальный десертик - едва не выронив налившийся бюст в крохотном купальнике. Груди торчали из-под ткани и выглядели очень соблазнительно. 

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе ведь в сториз нет такой возможности. 

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян опубликовала фото, на которых показала детей и своего мужа, рэпера Канье Уэста. Все они проводили время в одном из заведений и, вероятно, готовились к ужину. 

Модель выбрала для своего выхода черно-желтое платье на тонких бретельках и с большим декольте. 

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Dinner Dates in the DR 🌊

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Напомним, Ким Кардашьян появилась в белье бежевого цвета, которое не только подчеркнуло ее формы, но и подтянуло тело. 

Звезда расположилась у зеркал в довольно провокационной позе. Она опустила ягодицы и оперлась руками, и ногами об пол. 

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек"