43-річна українська актриса, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Олена Кравець здивувала королівським шармом

Як передає Politeka.net, нове фото гумористки з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram. Олена постала в чорній сукні з пишною спідницею і без бретелей, з бежевими і ажурними вставками.

Актриса зібрала волосся й доповнила "лук" масивним намистом з зеленими каменями.

Кравець, ніби втомлена від танців Попелюшка, присіла відпочити, доторкнувшись тильною стороною долоні до чола. Олена кинула грайливий погляд в камеру, обдарувавши глядачів легкою посмішкою.

За кілька годин пост лайкнули сотні шанувальників її творчості. Здивовані харизмою фанати "приписали" Олену до моделей-учасниць конкурсів краси. Деякі встигли прокоментувати:

"Просто королева краси😍"

"Дуже гарна 👌 🌹 👍 💋 "

"Чудове поєднання!👏❤️"

Раніше ми повідомляли, Кравець потрясла перевтіленням в єгипетську царицю. Блондинка одягла чорну перуку, незвичайний головний убір і сріблясте довге плаття з золотим декором. Варто відзначити, актриса чудово вжилася в роль, чим невимовно порадувала своїх фанатів.

Здивовані користувачі поспішили висловитися в коментарях: "Тааак😂 і це круть!!🔥 😂 😍 Олена прекрасна у всіх ролях".

Також ми писали, що Кравець показала, як гуляє на вулиці зі своїми молодшими дітьми, двійнятами Ванею і Катею. Вже в темний час доби актриса повела малюків кататися на каруселі.

"Ось, що значить брат справжній! Благодать яка - на майданчику нікого. Є візник-поромник, є пасажир. Чудово!", - підписала фото зірка.

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