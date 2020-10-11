43-летняя актриса из "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец обескуражила ярким перевоплощением на сцене
Как передает Politeka.net, свежее фото звезды опубликовано на одной из ее фан-страничек в Инстаграм, где она предстала в образе египетской царицы Клеопатры.
Блондинка Елена в черном парике, необычном головном уборе и серебристом длинном платье с золотым декором удивила царственным видом. Стоит отметить Кравец превосходно вжилась в роль, чем несказанно порадовала своих фанатов.
"Смотрели вчера номер с Клеопатрой? 😂♥️ #еленакравец #95квартал #женскийквартал", - подписано фото.
Изумленные пользователи поспешили высказаться в комментариях:
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"Само собою)). Було🔥🔥🔥💥"
"Дааа😂 и это круть!!🔥😂😍 Лена прекрасна во всех ролях"
Ранее мы сообщали, летнее фото Елены всполошило сеть. Актриса позировала на улице, купаясь в солнечных лучах: на ней была блуза или сарафан белого цвета с розовыми и черными листьями, свободного кроя. Пикантной "изюминкой" стало отсутствие бюстгальтера.
Елена очаровала голливудской улыбкой, спрятав руки за спиной.
"Доброе☀️ И хорошего😘 #еленакравец #95квартал #студияквартал95", - говорится в подписи.
"Боже, какая нежная и красивая!!! 💥👏💖"; "Дякуємо👍. Красуня Оленка, своєю посмішкою здатна будь-який день зробити суперовим🌞"; "Ленчик, твоя улыбка, как огонек добра и ласки! Светись своей улыбкой, еще очень и очень долго!🌹"; "Лучезарная, прекрасная ❤️"; "Лена добрый день. Смотреть на Вас очень приятно. В любом возрасте вы прекрасны", - отреагировали поклонники звезда "Квартала".
Напомним, если бы Елена Кравец, Кошевой и другие звезды "Квартал 95" были другой расы, фото: "Индусы красивые"
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