43-летняя актриса из "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец обескуражила ярким перевоплощением на сцене

Как передает Politeka.net, свежее фото звезды опубликовано на одной из ее фан-страничек в Инстаграм, где она предстала в образе египетской царицы Клеопатры.

Блондинка Елена в черном парике, необычном головном уборе и серебристом длинном платье с золотым декором удивила царственным видом. Стоит отметить Кравец превосходно вжилась в роль, чем несказанно порадовала своих фанатов.

"Смотрели вчера номер с Клеопатрой? 😂♥️ #еленакравец #95квартал #женскийквартал", - подписано фото.

Изумленные пользователи поспешили высказаться в комментариях:

"Само собою)). Було🔥🔥🔥💥"

"Дааа😂 и это круть!!🔥😂😍 Лена прекрасна во всех ролях"

Ранее мы сообщали, летнее фото Елены всполошило сеть. Актриса позировала на улице, купаясь в солнечных лучах: на ней была блуза или сарафан белого цвета с розовыми и черными листьями, свободного кроя. Пикантной "изюминкой" стало отсутствие бюстгальтера.

Елена очаровала голливудской улыбкой, спрятав руки за спиной.

"Доброе☀️ И хорошего😘 #еленакравец #95квартал #студияквартал95", - говорится в подписи.

"Боже, какая нежная и красивая!!! 💥👏💖"; "Дякуємо👍. Красуня Оленка, своєю посмішкою здатна будь-який день зробити суперовим🌞"; "Ленчик, твоя улыбка, как огонек добра и ласки! Светись своей улыбкой, еще очень и очень долго!🌹"; "Лучезарная, прекрасная ❤️"; "Лена добрый день. Смотреть на Вас очень приятно. В любом возрасте вы прекрасны", - отреагировали поклонники звезда "Квартала".

Напомним, если бы Елена Кравец, Кошевой и другие звезды "Квартал 95" были другой расы, фото: "Индусы красивые"

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