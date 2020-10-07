Звезда Студии «Квартал 95» Елена Кравец показала, как развлекаются на детской площадке ее младшие дети

Артистка поделилась милыми короткими видео в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как четырехлетние двойняшки Кравец Ваня и Катя катаются на карусели на детской площадке. На кадрах темно, будто дело происходит поздней ночью. При этом Катя сидит на карусели, а брат ее катает, шагая прямо по лужам.

«Вот, что значит брат настоящий! Благодать какая – на площадке никого. Есть извозчик-паромщик, есть пассажир. Прекрасно!», - комментирует происходящее довольная мама.

В конце видео она замечает, что ее сын уже испачкал себе все штаны, катая сестру.

«Всю грязную работу делаешь ты», - в шутку отметила Кравец.

Судя по всему, она осталась довольна вечером, проведенным с детьми. Стоит отметить, что юмористка не часто показывает в сети своих младших детей.

Ранее мы писали, что Кравец поделилась редкими семейными фото.

Фото с прогулки на катере звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка отдыхала с мужем Сергеем и маленькими детьми Катей и Ваней, которым летом исполнилось по 4 года. Стоит отметить, что Кравец довольно редко делится семейными фото и показывает своих младших детей, поэтому эти фото стали особенными.

Напомним, в Сети обсуждают третью беременность Елены Кравец из "Квартал 95": "Вы такая красивая".

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" показала подросших детей и красавчика-мужа: редкие семейные фото.

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