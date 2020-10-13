Російська актриса, блогерка і модель Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, розповіла про свої плани

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

Кошкіна опублікувала своє фото, зроблене в машині. Вона відображена в чорному світшоті. Волосся дівчини розпущене, на обличчі-легкий макіяж.

"Сьогодні у нас за планом похід в кіно. Що порадите подивитися?», - написала блогерша.

Зазначимо, користувачів Мережі дуже зацікавило таке повідомлення. Кошкіну запитують з Харламовим вона зібралася в кіно.

"Яна крута", «надивитися неможливо», "яка краса", "з таким виразом обличчя потрібно в бар йти, а не в кіно...", "З Харламовим?", "Яна, ви без макіяжу набагато миліше!» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, після того, як Кошкіну помітили в компанії Харламова на вечірці, ЗМІ стали говорити про їх бурхливий роман. В результаті Популярність блогерки злетіла в кілька разів, хоча обидва чутки про роман старанно заперечують.

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