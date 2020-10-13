Российская актриса, блогерша и модель Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, рассказала о своих планах

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу девушки в Инстаграм.

Кошкина опубликовала свое фото, сделанное в машине. Она запечатлена в черном светшоте. Волосі девушки распущені, на лице - легкий макияж.

«Сегодня у нас по плану поход в кино. Что посоветуете посмотреть?», - написала блогерша.

Отметим, пользователей Сети очень заинтересовало такое сообщение. Кошкину спрашивают с Харламовым ли она собралась в кино.

«Яна крутая», «Насмотреться невозможно», «Какая красота», «С таким выражением лица нужно в бар идти, а не в кино...», «С Харламовым?», «Яна, вы без макияжа гораздо милее!», - пишут в комментариях.

Напомним, после того, как Кошкину заметили в компании Харламова на вечеринке, СМИ стали говорить об их бурном романе. В результате популярность блогерши взлетела в несколько раз, хотя оба слухи о романе старательно отрицают.

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