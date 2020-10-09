Российская актриса и блогерша Яна Кошкина устроила чувственную осеннюю съемку в лесу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию снимков, на которых позировала в разноцветных спортивных костюмах. Девушка снималась для рекламы, поэтому показала себя со всех сторон, в очередной раз доказав, что она настоящая красавица.

«Привезли мои любимые костюмчики. Какой цвет мне больше идёт? P.S. Даже не знаю откуда такая любовь к спортивным костюмам, но это моя любимая одежда в повседневной жизни», - призналась Яна.

Всего за час пост Кошкиной собрал почти 16 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов, а также атаковали намеками на отношения с российским комиком Гариком Харамовым.

«На молодую Гузееву похожа. Макдоналдс, думаю, тоже так считает», «Яна, ты красотка! В любой одежде», «Яночка когда вы с Гариком поженитесь?», «Обворожительная девочка», «Аsmus в ауте», «Яночка любовь», «Костюмчики жара», «Яночка как всегда неотразимы!», «Вы теперь точно покорите не то что всех мужчин, но и Гарика Хорламыча», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Харламову и Кошкиной стали приписывать бурный роман после того, как якобы увидели их вместе на вечеринке. Сами звезды отношения отрицают.

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