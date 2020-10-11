30-летняя актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, разгорячила "вкусными" фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в образе "горячей ковбойши".
Яна эффектно продемонстрировала свою главную гордость - аппетитный бюст - в черном платье с безумно красивым декольте, такого же цвета длинном пиджаке с широким коричневым поясом. Роскошный "лук" дополнила стильная шляпа с большими полями, крупные золотистые браслеты на обеих руках, массивное колье и пестрый платок в синих тонах на голове.
Яркий макияж завершил образ роковой красотки.
Пользователи с востргом оценили внешний вид Кошкиной, кинувшись комментировать увиденное:
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"Какой образ 😍"
"Как всегда шикарна😍❤️"
"Красивые губки! 💋 👍 😘"
"Мечта ковбоя"
"Вот это шляпа🔥"
"Ковбой Мальборо😂"
"На Рианну похожа"
"Даже не узнала 😁😁😁"
"Восхитительно👏👏👏что за вестерн?"
"Женщина-вамп! Вам идёт, вы на леди можете претендовать.👍"
Ранее мы сообщали, Кошкина поделилась с публикой "ужасом", с которым столкнулась в заведении фаст-фуда. Девушке в наггитсах попалось насекомое, что изрядно испортило ей настроение.
"Вытащили меня на ужин, в мой любимый ресторан, в надежде, что я все-таки смогу поесть..., но судя по лицу, оно ещё не забыло что было сегодня🤪🔫🕷", - пожаловалась Яна. - "Спасибо, аппетит отбили надолго😂🥵🙈 Похудею)".
"Яна, кушать нужно,😯не ходи больше в то заведение где насекомые быстрее забудеться))"; "А мне жука жалко, сердце разрывается)"; "Силком тащили в любимый ресторан?! 😀"; "Яна ты свою грудь не устаёшь таскать везде? 🤔"; "Смотрю на вас сейчас, какая на фото и на днях посмотрел сериал с вами, домашний арест, ну совсем другая!))"; "Все искусственное и приклеенное отвалится", - отреагировали пользователи.
Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».
Также Politeka писала, что Яна Кошкина показала, как выглядит после ЧП, которое лишило ее слуха: "Домой!"