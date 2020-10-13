Российская актриса, блогерша и модель Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, впечатлила красотой в откровенных нарядах

После того, как Кошкину заметили в компании Харламова на вечеринке, СМИ стали говорить об их бурном романе, передает Politeka.net. После этой новости популярность блогерши взлетела в несколько раз, хотя оба отрицают слухи о романе.

В различных группах стали появляться одни из самых откровенных фото Яны. Так, недавно были обнародованы фото, где модель не только предстала в белье и купальниках, но и вовсе топлес.

Будь звезда в черном платье, или в крохотном бикини - везде выделяются ее впечатлительные формы. В частности, укутавшись в красную шелковую ткань и надев диадему, Кошкина едва скрыла прелести. Большой бюст смотрелся очень аппетитно для всех представителей мужского пола.

А топлес артистка позировала спиной, посветив упругими ягодицами в розовом бикини.

"Сексуальная, страстная телеведущая с шикарной грудью и сочной попой 🔞🔥", - написал автор поста, который пока собрал всего пять отметок "Нравится".

Напомним, Яна Кошкина снималась для рекламы, поэтому показала себя с самого выгодного ракурса.

«Привезли мои любимые костюмчики. Какой цвет мне больше идет? P.S. Даже не знаю откуда такая любовь к спортивным костюмам, но это моя любимая одежда в повседневной жизни», - призналась Яна.

Ранее сообщалось, что Яна Кошкина прошлась перед камерой, держа в руках полы платья, которое будучи довольно длинным, имеет спереди пикантный разрез.

«Трусики черные», - написали в комментариях.

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

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