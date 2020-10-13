Український репер Потап, чоловік співачки Насті Каменських, порадував шанувальників новим фото

Як передає Politeka.net, 39-річний артист опублікував знімок у своєму мікроблозі в Instagram.

Потап, показав, який сюрприз йому приготувала вдома Каменських.

"Приїжджаєш додому, займаєшся спортом, а вдома Каменських навела ось таку красу! Fall installation by Wifey NK🔥 😎 😘 🎃 🎃 🎃", - підписав артист знімок.

На фото Потап стоїть навпроти входу в будинок, який прикрашений квітучими хризантемами і гарбузами.

У мережі захоплюються ще один талантом Каменських, відзначаючи, що вона дуже красиво і затишно прикрасила будинок.

"Не дружина, а мрія!", "Клас, розумничка», «любов – сила», "Мега", "прикрашений красиво, і для бравого хлопця гарбуз тобто дуже цікава інформація ... (жарт)", "Кохання-зітхання", "Уух, хризантеми«," яка розумничка! Господиня!", "Клас! Дуже красиво і по-осінньому", "Крутяк👌Настена молодчинка", "дуже красиво і затишно 👍 👍 👍 Настя молодець", "вауу", "Альоша, мужик! Молодець!!!» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Каменських не змогла приховати кругленький животик:»вагітна Настя, вітаємо".

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