Известная украинская певица Настя Каменских рассказала о своих мечтах, и поделилась секретом их достижения

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

При этом артистка поделилась своим фото у цветущей нежно розовой бугенвиллии. Естественную красоту артистка подчеркнула макияжем с акцентом на глазах. На фото она запечатлена в нежной шелковой рубашке. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«Я всегда мечтала дарить музыку и любовь, познавать мир и разные культуры, быть счастливым человеком. Я верю в каждую мою даже самую маленькую мечту (а их у меня много😉), берегу их и знаю: все осуществится❤», - написала певица.

При этом Каменских рассказала, что помогает ей в исполнении мечт, и подчеркнула, что этот метод работает для всех.

«Чтобы мои мечты сбывались, мне каждый день помогает умение мыслить без рамок, границ и разных «но», оптимистично идти навстречу желаниям... У каждого из нас своя мечта! Поверьте, любая исполнится, если верить в нее. Я всегда чувствовала на себе - сила мысли работает», - уверяет певица.

Отметим, в Сети бурно отреагировали на нежное фото Каменских. Похоже, такие снимки пользователям Интернета нравятся больше, чем пикантные кадры, на которых артистка демонстрирует свою фигуру.

«Милота», «Просто красавица», «Какое красивое фото», «Красавица», «Каменских мечта», - пишут в комментариях.

Напомним, Каменских и Потап показали, как выглядели в молодости.

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