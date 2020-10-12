Настя Каменских появилась в новом выпуске «Танців з зірками» в качестве третьей ведущей

При этом многих смутил внешний вид артистки. В обтягивающем платье у нее довольно выразительно просматривался округлившийся животик.

В Сети Каменских заподозрили в беременности и даже начали поздравлять.

«Беременная Настя, поздравляем», «Говорят, что НК беременна», «Мне одному кажется, что она беременна, или поправилась», - пишут на ее странице.

В то же время другие уверены, что все дело в неудачно подобранном платье.

«Это все платье визуально добавляет широты», «да, оно же пайетками обшито, потому визуально полнит, но все равно красивое платье», «стилисту нужно выговор сделать, она на открытии звезды именной была меньше в верхней одежде, а здесь камера добавила зрительно и фасон платья усугубил картину, но все равно ее обаяние не победить неудачным платьем», - пишут в комментариях.

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