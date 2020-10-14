Відома модель Кайлі Дженнер показала розкішний образ в персиковому міні
Дівчина є однією з найбагатших і популярних моделей, причому Кайлі також не зупиняється на досягнутих вершинах і має намір підкорити музичну індустрію і вже задумалася про створення першого кліпу з піснею у своєму виконанні. Поки дану тему обговорюють в мережі, дівчина також підігріла інтерес до власної персони.
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Кайлі поділилася кадрами в новому образі, після чого ролики і знімки розлетілися по мережі Instagram. На фан-акаунтах ролик, в якому зірка поправляє бюст перед епічною появою, зібрав безліч переглядів, тому його продовжують скрізь публікувати.
Так, дівчина позувала в персиковій сукні від Versace, яка повністю розшита камінням і ідеально обтягує її тіло. Образ Дженнер завершують вишукані прикраси, манікюр в тон поряд, макіяж з виразними очима і чуттєвими губами.
Раніше відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про реєстрацію.
На кадрах Кайлі позує в квітковому купальнику, який ледве вмістив пишний бюст красуні. Модель спокусливо вигнулася а волосся залишила розпущеним. Дженнер здалася на ліжку, закривши очі від задоволення. Фото вийшло ефектним і спокусливим, адже Кайлі намагалася максимально привернути увагу.
"Ви зареєстровані для голосування? натисніть на посилання в моїй біографії ... давайте складемо план, щоб проголосувати разом", - написала Кайлі.
Фанати поставили майже 7 мільйонів лайків і написали коментарі:
"Ви дивитеся на відмінну сестричку", "хіба ніхто не думає голосувати з тобою в цьому бікіні", "скільки вони тобі платять", "але і голосуйте народ"," раптово я хочу проголосувати", розкішна дівчинка", "mi amor".
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