Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась роскошной красотой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Доброе утро», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Дженнер позирует очень близко к камере, из-за чего в кадр практически не попал ее внушительный бюст. Однако поклонники знаменитости оценили идеальное лицо красотки.

«Королевский размер», «королева», «о мой бог! Вот это размер», «ты сияешь», «от тебя аж комната моя лучше выглядеть стала», «поздравляю. Ты сделала мой день своей красотой», - пишут они.

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На фото Кайли позирует в длинных штанах с разрезами по бокам и коротеньком топе. Красотка оставила волосы распущенными, а сама шла по улице. Дженнер уверенно держалась, эпатируя публику. На втором кадре звезда стояла уже у автомобиля, показывая идеальный животик, а рукой держалась за дверь.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали еще больше комментариев.

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